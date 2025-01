Najpierw pogrom Barcelony, a potem takie wieści o Lewandowskim. Ogłoszono tuż po meczu

Fani FC Barcelona chcieliby jak najszybciej wymazać z pamięci okres od listopada do końca 2024 roku. Wówczas Blaugrana wpadła w spory dołek jeśli chodzi o mecze ligowe. Przegrywała m.in. z Leganes, Las Palmas, nie wygrała z Celtą Vigo, czy Betisem . Również 2025 rok nie zaczął się dla Barcelony zbyt udanie w La Liga, bo przed tygodniem ekipa Hansiego Flicka jedynie zremisowała z Getafe.

Był to kolejny mecz, w którym Duma Katalonii nie zachwycała w ofensywie i marnowała sytuacje, co na początku sezonu się nie zdarzało. Było to również o tyle zastanawiające, że w Superpucharze Hiszpanii, Lidze Mistrzów, czy Pucharze Króla Barcelona ze zdobywaniem bramek nie miała problemów i przekonał się o tym m.in. Real Madryt. Królewscy w finale Superpucharu Hiszpanii przegrali 2:5.