Marianna Schreiber rozstawiła rozmówców po kątach. "Muszę opuścić ten program"

Marianna Schreiber była gościnią Kanału Zero. Influencerka i zawodniczka freak fightowa była przygotowana do rozmowy, a w szczególności do tego, by pogrążyć swoich rozmówców. Od lat Schreiber nie jest w najlepszych stosunkach z mediami prowadzonymi przez Krzysztofa Stanowskiego, co przekłada się na jej ogólną niechęć do osób pracujących w jego programach. Nie miała dla nich żadnej litości.