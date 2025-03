Tak będzie wyglądał dom Szczęsnego w Zakopanem. Architekt ujawnia szczegóły

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. On przez wiele lat z dumą reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej jako piłkarz , ona natomiast od dawna już spełnia się jako artystka , a jej przeboje znają wszyscy fani polskiej muzyki. Małżonkowie dzięki swoim sukcesom zawodowym dorobili się naprawdę imponującego majątku, a ciężko zarobione pieniądze przeznaczają na różnego rodzaju inwestycje, w tym drogie samochody, zegarki i nieruchomości.

Wojciech Szczęsny buduje dom w Zakopanem. Architekt zdradza: tak będzie wyglądała góralska willa piłkarza

"Będzie nawiązanie do tradycji budownictwa drewnianego, ale o nowatorskiej konstrukcji, która połączy wewnątrz stal z drewnem. Dom będzie jednak jak najbardziej nawiązywał do tradycji i stylu zakopiańskiego. Można powiedzieć, że będzie to przykład stylu zakopiańskiego 2.0" - ujawnił Jan Karpiel-Bułecka junior.