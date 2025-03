Wielkie emocje w finale, znamy kolejnego uczestnika mundialu. Powrót po 16 latach

W półfinałach nie doszło do niespodzianek - Nowa Zelandia pokonała Fidżi 7:0, a Nowa Kaledonia wygrała z Tahiti (znanym szerzej chociażby z występu w Pucharze Konfederacji 2013) 3:0. Finał walki o mistrzostwa świata ze strefy Oceanii rozpoczął się na 50-tysięcznym Eden Park w Auckland o godzinie 7:00 czasu polskiego.

Nowa Kaledonia - złożona głównie z piłkarzy-amatorów - była skazywana na pożarcie, ale ku zaskoczeniu wielu do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis . Zaczęło pachnieć sensacją, jaką mógłby być awans na czempionat globu francuskiego terytorium morskiego, liczącego niespełna 300 tysięcy mieszkańców.

W drugiej połowie podopieczni Darrena Bazeleya wykonali jednak swój obowiązek. W 61. minucie rozwiali nadzieje rywali. Francis de Vries dośrodkował z rzutu rożnego, bramkarz Rocky Nyikeine chciał wypiąstkować piłkę, ale nie trafił w nią, co w dużym tłoku na 2. metrze wykorzystał Michael Boxall. To trafienie zmieniło wszystko, bo 152. reprezentacja rankingu FIFA musiała się otworzyć i niebawem straciła drugiego gola, tym razem z kontrataku. Tim Payne posłał ładne prostopadłe podanie, a Kosta Barbarouses przelobował wybiegającego Nyikeine. Wynik na 3:0 ustalił w 80. minucie Elijah Just.