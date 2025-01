Anna Lewandowska nie ukrywa, że transfer jej męża i przeprowadzka do Barcelony były przełomem w jej życiu. Doskonale odnalazła się w katalońskiej rzeczywistości i obudziła w sobie nowe pasje, w tym miłość do bachaty. Z tego, czego nauczyła się na tanecznych treningach, korzysta także zawodowo, wzbogacając swoje treningi o nowe elementy. O tym, jak teraz wygląda codzienność jej i rodziny opowiedziała swego czasu w rozmowie z Forbes Women Podcast. Reklama

"Jeżeli chodzi o Barcelonę, to chcę podzielić się tymi dobrymi i inspirującymi momentami. Pokazać też, że jesteśmy normalni. Nasze dzieciaki biegają po piasku, brudne czasami, wymemłane, że tak powiem i są najszczęśliwsze. Barcelona pokazała mi też ten luz. Tam nie ma czasu na robienie codziennych make-upów, stylizacji włosów, przebierania się w ładne ubrania. Ja w Barcelonie chyba ani razu nie założyłam obcasów. Tam po prostu wychodzisz tak, żeby ci było wygodnie. Nikt cię tam nie ocenia, nie opiniuje, czujesz się swobodnie" - przekonywała.

W stolicy Katalonii poczuła się tak dobrze, że postanowiła otworzyć na miejscu nowy biznes. Od niedawna funkcjonuje jej butikowe studio z zajęciami z tańca i klub fitness. W Hiszpanii nie przechodzi to bez echa.

Nowy wywiad z Anną Lewandowską. Tak naprawdę wygląda jej życie w Barcelonie

W "El Mundo" ukazał się artykuł traktujący o klubie Anny oraz o niej samej. "Anna Lewandowska, mistrzyni karate i żona piłkarza Barcelony, otwiera siłownię" - głosi tytuł. Autorka wspomina, że ukochana Roberta "zakochała się" w Barcelonie "za jej niesamowity klimat". A jej nowe studio "łączy wszystkie trendy branży fitness: pilates na reformerach, HIIT, bachatę, salsę, dancehall, Zumbę oraz treningi skupiające się na mięśniach pośladków". Reklama

Do tekstu dołączona jest rozmowa z Anną, w której pada odpowiedź na pytanie o motywację do otworzenia sportowego studia. "Czuję się bardzo dobrze w Barcelonie, uważam ją za swój dom i chciałam stworzyć miejsce, do którego ludzie przyjeżdżają, aby poczuć się dobrze, ciężko trenować i tworzyć społeczność. Dla mnie bardzo ważne jest dzielenie się swoimi wartościami z ludźmi i możliwość przekazania im mojej filozofii" - przekonuje żona "Lewego". I zaznacza, że ma przy tym wszystkim wsparcie ukochanego.

Zawsze wspieramy się we wszystkich naszych projektach. Jedno jest dla drugiego podstawowym filarem i zawsze dawaliśmy sobie nawzajem siłę, by realizować swoje marzenia ~ - wyjaśnia.

Co ciekawe, Lewandowska nie wyklucza ekspansji swojej marki na inne miasta lub kraje. Ale to ewentualna pieśń przyszłości, bo na razie razem ze swoim zespołem skupia się na tym, by w jej barcelońskim klubie wszystko funkcjonowało dobrze. Pochłania ją też codzienność. Jak ona naprawdę wygląda?

"Rano odwożę córki do szkoły. Potem staram się robić swoje szkolenia, żeby móc rozpoczynać spotkania i projekty. Popołudniami lubię być z rodziną i spędzać z nią czas" - zdradza. W międzyczasie wdraża zdrowe nawyki oparte na trzech filarach. Pierwszy to ok. 30-40 minut aktywności fizycznej, a drugi to spożywanie pięciu dobrze zbilansowanych posiłków bez cukru, surowego mleka krowiego i glutenu. Trzeci dotyczy formy mentalnej. "Dbam o swoje zdrowie psychiczne: odpoczynek i równowagę" - podsumowuje Anna Lewandowska. Reklama

Reklama "Flick: 100 goli Lewandowskiego to wynik jego talentu i wsparcia drużyny" / AP / © 2024 Associated Press

Anna Lewandowska na meczu Barcelony / Urbanandsport/NurPhoto / AFP

Anna i Robert Lewandowscy / AFP