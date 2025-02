Tak wygląda biuro Anny Lewandowskiej w "Edan Studios". Robi wrażenie

Anna Lewandowska pokazała, jak wygląda jej biuro w "Edan Studios"

Gdy latem 2022 roku Lewandowska wraz z mężem i córkami przeprowadziła się z Niemiec do słonecznej Hiszpanii, odnalazła ona wówczas nową pasję - taniec. Miłość do tej formy aktywności fizycznej sięgnęła takiego poziomu, że trenerka fitness postanowiła zarazić nią także swoich klientów. Obecnie mogą oni bowiem uczyć się bachaty w aplikacji Diet & Training by Ann, lekcje tańca dodane zostały także do programu popularnych obóz treningowych Camp by Ann.