Afera wokół meczu w Poznaniu, kibice byli wściekli. Wskazali winnego

Żużel. Prezes PSŻ-u Poznań pod ostrzałem kibiców. Zbigniew Fiałkowski go broni

W Poznaniu rządzi piłka nożna. Frekwencja na żużlu nigdy nie rzucała na kolana, dlatego przedstawiciele PSŻ-u nie spodziewali się tak ogromnego głodu żużla po zimowej przerwie. - Jeśli chce się zorganizować wydarzenie dla przynajmniej tysiąca osób, to trzeba zgłosić mecz jako imprezę masową. Wtedy jest zupełnie inny m.in. system ochrony. Prezes pewnie nie przewidział tego, że przyjdzie aż tylu kibiców i to był błąd. Pozostało mu tylko i wyłącznie przeprosić. Po kilku godzinach tego dokonał - komentuje Zbigniew Fiałkowski, były działacz GKM-u i GKSŻ.



Nasz rozmówca zwrócił uwagę na ważny szczegół. - Jest zapotrzebowanie na żużel w Poznaniu. Miejmy nadzieję, że kibiców będzie przychodziło coraz więcej, a dla samego klubu będzie to nauczka na przyszłość. Nie popełnia błędów, tylko ten, kto nic nie robi. Na pewno przed następnym sparingiem zostaną złożone do Urzędu Miasta odpowiednie dokumenty i klub wpuści na stadion wszystkich chętnych. Mam nadzieję, że fani się nie odwrócą, tylko jeszcze liczniej przyjdą na kolejny sparing - dodaje.