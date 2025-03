Iwona Guzowska pokazała syna. Ten wyjawił, że czasem się do niej nie przyznawał

Iwona Guzowska opowiedziała o relacji z synem

Na samym początku wywiadu zapytano Guzowską i jej syna o to, jaka łączy ich relacja. "Zdecydowanie para przyjaciół. Wtedy, kiedy dzieją się trudne rzeczy w naszym życiu, nie wiemy, jakim one później okazują się darem. Wczesne macierzyństwo dzisiaj pozwala mi cieszyć się taką fantastyczną relacją z synem i cieszyć się wnukami " - opowiadała. Okazało się, że jest babcią dwóch chłopców. Obaj są bardzo energiczni.

Syn Iwony Guzowskiej o tym, co zmieniły sukcesy mamy w jego życiu

Guzowska, jak sama przyznała, była matką nieobecną. Jej wielkie sukcesy przypadły na okres, w którym Wojtek wciąż był bardzo mały. " Trzeba było podzielić obowiązki, zepchnąć na kogoś. Babcia musiała dać radę " - mówił syn pięściarki i kickboxerki. Zapytano go o to, czy chwalił się mamą czy wręcz przeciwnie, nie mówił o niej w ogóle swoim znajomym.

"To miało różny charakter w różnych okresach. Na początku dzieci nie są zbyt świadome tego, co się tam dzieje (...) Był taki też moment, kiedy unikałem tego i nie przyznawałem się do końca, bo unikałem w ten sposób fikcyjnych relacji" - wyznał. Guzowska z nieukrywanym wzruszeniem po latach przyznała, że w tamtym czasie było jej bardzo trudno. Dziś są przyjaciółmi, ale żeby do tego doszło, była sportsmenka musiała zdobyć się na szczerość.