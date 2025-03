Zwrot akcji, Zmarzlik może mieć kłopoty. Powrót mistrza coraz bliżej

Z powodu agresji Rosji na Ukrainie, Artiomowi Łagucie odebrano możliwość obrony tytułu mistrza świata . Zawodnik stracił rok jazdy, będąc następnie dopuszczonym do startów z polską licencją. Od tamtej chwili trwa spór o to, czy powinien startować nie tylko w PGE Ekstralidze, ale również w Grand Prix.

Łaguta dostałby dziką kartę, wtedy do akcji wkroczył PZM

Głośny powrót coraz bliżej, Zmarzlik będzie miał rywala

Konflikt interesów polega na tym, że nie mogą oni rywalizować w Grand Prix z chorwackimi papierami, a w polskiej lidze jeździć jako Polacy. O ile we Wrocławiu nie miałoby to żadnego znaczenia, to w Toruniu mieliby spory problem. Kiedy Emil nie byłby w drużynie KS Apatora Polakiem, zespół nie spełniałby regulaminu o posiadaniu co najmniej czterech Biało-Czerwonych na pozycjach 1-7, bądź 9-15.