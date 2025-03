Festiwal karnych w Niepołomicach i ucieczka ze strefy spadku. Zagłębie nie miało tyle szczęścia

Niedzielne zmagania w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy zapewniły nam kilka ciekawych rozstrzygnięć. Pierwszym rozegranym dziś spotkaniem było stracie między uciekającą ze strefy spadku Puszczą Niepołomice a będącym w środku tabeli Piastem Gliwice . Od samego początku Niepołomiczanie weszli w ten mecz bardzo odważnie. Już w okolicy 14 minuty Puszcza miała świetną okazję na objęcie prowadzenia. Doszło do starcia pomiędzy będącym z piłką w polu karnym rywali Piotr Mroziński a Tihomirem Kostadinovem, w wyniku którego sędzia Marcin Szczerbowicz podyktował pierwszy w tym spotkaniu rzut karny. Do jedenastki podszedł Artur Craciun , który pewnie pokonał goalkipera Piasta.

W drugą połowę zdecydowanie lepiej weszli zawodnicy z Gliwic. Na murawie pojawił się Miłosz Szczepański , który zaledwie 10 minut po swoim wejściu doprowadził do wyrównania. Radość piłkarzy Aleksandra Vukovicia nie trwała jednak długo. 6 minut po golu Szczepańskiego doszło do sytuacji, w której interweniował VAR. Po rzucie rożnym obrońcy Piasta wybijali piłkę z własnego pola karnego, jednak jeden z nich dopuścił się zagrania ręką. Drugi rzut karny w tym spotkaniu i drugi strzał Artura Craciuna, który po raz kolejny nie dał szans Frantiskowi Plachowi .

W tym spotkaniu mogło dojść do jeszcze jednego rzutu karnego, tym razem na korzyść Piasta, kiedy to Tomas Huk wszedł w pole karne i został trafiony przez rywala, jednak po interwencji VARu arbiter zdecydował się cofnąć swoją decyzję. Mimo dalszej walki do samego końca Piast nie był w stanie odrobić straty. Wygrana 2:1 pozwoliła Puszczy awansować ponad strefę spadkową.