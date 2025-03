Kilka ciosów Portugalii, a później niezwykła pogoń Polaków. I lekcja na koniec

Było też jasne, że w rewanżu, w Odivelas, będzie o taki sukces znacznie trudniej. Mimo, że Portugalczycy znów wystąpili bez swoich największych gwiazd: braci Costa , Miguela Martinsa i Victora Iturrizy . W ekipie tymczasowego trenera Michała Skórskiego , dla którego niedzielne starcie było już raczej ostatnim w roli selekcjonera, doszło jedynie do drobnych korekt. Debiut w kadrze zaliczył choćby skrzydłowy Orlenu Wisły Płock Filip Michałowicz i już w 8. minucie zdobył swoje debiutanckie trafienie.

Eliminacje mistrzostw Europy. Portugalia - Polska w Odivelas. Pięć bramek przewagi gospodarzy

Trener Skórski zareagował czasem na żądanie już w 13. minucie, gdy Portugalia prowadziła 8:5. A wkrótce obie ekipy dzieliło już pięć bramek, nie wyglądało to najlepiej. I wtedy Biało-Czerwoni wzięli się do roboty, trochę poprawili defensywę, kapitalną bramkę zdobył nieobecny na ostatnim mundialu Andrzej Widomski . I nasi poszli za ciosem, Piotr Jędraszczyk nie tylko trafił w 26. minucie na 11:13, ale jeszcze wyrzucił z boiska z karą 20-letniego rozgrywającego Benfiki Lizbona Gabriela Cavalcantiego . Mało tego, za moment Damian Przytuła poprawił z dystansu na 12:13.

Do końca pierwszej połowy zostały nieco ponad trzy minuty, teraz trzeba było po prostu zagrać spokojniej. I nasi tak nie zagrali, znów wróciły błędy. Tak jak w końcówce meczu w Gdańsku, znów w idealnej sytuacji prosto w bramkarza rzucił Marcel Sroczyk, a odpowiedzi rywali były skuteczne. I z jednej bramki różnicy zrobiły się cztery, cała pogoń poszła na marne.

Nieskuteczność Polaków, aż głowa bolała. Rezerwowy bramkarz Portugalii dokonywał cudów

Te dobre minuty Polaków w drugim kwadransie pierwszej połowy dały jednak nadzieję, że Portugalia wcale tak łatwo nie zdobędzie tutaj dwóch punktów. Nadzieje okazały się płonne, dominacja półfinalisty mistrzostw świata była jednak dość wyraźna. Świetną zmianę w ekipie rywali Polaków dał bramkarz Diogo Valerio , zwykle trzeci golkiper Portugalczyków. A tu bronił nawet w sytuacjach sam na sam, w kwadrans odbił sześć z 12 piłek, czyli więcej niż Gustavo Capdeville przez całą pierwszą część meczu. I to właśnie ta nieskuteczność gości była powodem tak wielkiego rozjazdu w wyniku. Gdy w 36. minucie Cavalcanti pokonał Jastrzębskiego, było już 20:13.

Polacy jeszcze walczyli, tworzyli okazje i trafiali w bramkarza. Seryjnie, to było irytujące. Defensywa zaś, choć trener Skórski szukał różnych rozwiązań, też była bardzo dziurawa. No i Portugalczycy znaleźli sposób na powstrzymanie Jędraszczyka, który trzy dni temu mijał ich momentami jak tyczki slalomowe.

Oba zespoły stale dzieliło 5-6 bramek, później nawet 8. A to za dużo, by mecz mógł mieć jeszcze jakieś większe ciśnienie. Nie nastąpił też taki zryw Biało-Czerwonych jak przed przerwą. Portugalia wygrała więc 33:27, ma już zapewniony awans do finałów mistrzostw Europy. Prowadzi w tabeli grupy ósmej z dorobkiem 7 punktów, Polska ma 4, Rumunia 3, a Izrael 2.