Szczęsny kontra kibice Barcelony. Polak otwarcie protestuje. Koniec euforii

Barcelona wygrała wówczas 1:0, mimo że od 22. minuty musiała radzić sobie w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Paua Cubarsiego. Szczęsny ratował zespół ud utraty bramki w co najmniej kilku sytuacjach. Serwis WhoScored.com uznał go najlepszym piłkarzem tej fazy rywalizacji .

- Trochę się z tym nie zgadzam - stawia sprawę otwarcie w rozmowie z Mateuszem Święcickim z Eleven Sports. - Uważam, że ja tam żadnego jakiegoś wyjątkowego meczu nie zagrałem. Miałem jedną naprawdę dobrą interwencję, a resztę takich standardowych, powiedzmy. Ale myślę, że cały scenariusz tego spotkania, ta czerwona kartka i to że graliśmy w zupełnie inny sposób, i że troszkę przez to tych interwencji było, sprawia, że ludzie patrzą przede wszystkim na bramkarza. Ja potem na chłodno analizuję mecz i uważam, że nic wielkiego nie zagrałem .

Szczęsny dopiero czeka na szczyt formy. W Barcelonie nie pokazał jeszcze wszystkiego

Czy to oznacza, że po przeprowadzce do Hiszpanii polski bramkarz nie pokazał jeszcze pełni możliwości? Bez fałszywej skromności przyznaje, że tak właśnie jest. Szczytową dyspozycję trzyma na decydującą fazę sezonu .

- Przyjdzie taki moment, pewnie niedługo, kiedy będzie trzeba porządnie się zastanowić nad moją przyszłością - zapowiada 34-letni zawodnik. - Ale to jeszcze nie jest ten moment. W tej chwili całą energię mentalną trzeba przełożyć na boisko i na to, żeby jak najlepiej grać. To, czy ja odnowię teraz kontrakt, czy nie, zupełnie nic nie zmieni na najbliższe parę ważnych tygodni. A ja chcę się na tym skupić, żeby na boisku wyglądało to jak najlepiej, a potem się zastanowić.