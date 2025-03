Polski klub stawia sprawę jasno. Postawili na młodzież, zszokowali rywali

2024 rok był dla GKM-u najlepszym sezonem w historii klubu. Drużyna awansowała do play-offów, a do strefy medalowej zabrakło zaledwie jednego małego punktu. Gdyby GKM w meczu z Betard Spartą Wrocław zdobył o jedno "oczko" więcej, mógłby walczyć o medale.

Ojciec sukcesu, zmiana strategii

W przeszłości GKM kupował młodzieżowców z innych klubów. Kibice w zespole doskonale pamiętają Marcina Nowaka, Huberta Łęgowika czy Kacpra Pludrę. W klubie jednak stwierdzono, że nie opłaca się wydawać setki tysięcy za jednego młodzieżowca. Zbudowali system szkoleniowy, który działa świetnie. Głównym ojcem sukcesu jest trener Robert Kościecha, który ma smykałkę do pracy z młodzieżą.



System już zaprocentował, a to dopiero początek. Obecnie w kadrze mają Kacpra Łobodzińskiego oraz Kevina Małkiewicza, którzy należą do jednych z najlepszych juniorów w kraju. Tylko Orlen Oil Motor Lublin oraz ebut.pl Stal Gorzów mieli lepszych juniorów. W Gorzowie jednak wiek juniorski zakończył Jakub Stojanowski, co osłabi Żółto-Niebieskich. Dodatkowo, mają Jana Przanowskiego czy Wiktora Rafalskiego, którzy również są utalentowani. Bez "Kempesa" nie byłoby to możliwe. O takim szkoleniowcu niektóre ośrodki mogą jedynie pomarzyć.