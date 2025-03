Minuty do finału Sabalenki, a w Miami pierwsza sensacja. Mistrzyni AO odpadła

Gdy Aryna Sabalenka przygotowywała się do finałowego spotkania w Indian Wells z 17-letnią Mirrą Andriejewą, kilkadziesiąt innych tenisistek zaczęło już zmagania na wschodnim wybrzeżu USA - w Miami. I już na starcie kwalifikacji doszło do pierwszej sensacji, pożegnała się z nimi notowana w pierwszej setce rankingu WTA Olivia Gadecki, ubiegłoroczna finalistka WTA 500 w Guadalajarze. A przegrała 3:6 i 5:7 z zawodniczką, która dopiero po raz drugi gra w eliminacjach turnieju WTA. To 17-letnia Serbka Teodora Kostović.