Gortat zaczął nagle mówić o części Ukraińców. "Mnie też się nie podobają"

Marcin Gortat pomagał Ukrainie od samego początku

"Wiedziałem doskonale, że największą pomocą będzie wsparcie żołnierzy i my taką pomoc również przekazaliśmy. Niestety, pech sprawił, że ta pomoc została wysłana do ludzi, którzy nawet nie byli blisko frontu i podejrzewam, że do dziś nawet nie są na froncie. Cieszymy się, że pomogliśmy, ale obawiamy się, że to, co wysłaliśmy – jedzenie i kilka samochodów – do dziś nie służą na froncie, tylko jakiemuś oficerowi do jazdy z biura do domu" - mówił w wywiadzie.