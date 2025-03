Widzew ogłosi nowego trenera. Nowy dyrektor działa – topowe nazwisko

Słaba końcówka rundy jesiennej i fatalny początek wiosny. To sprawiło, że z posadą pożegnał się Myśliwiec. Kontraktu na razie nie rozwiązano, ale szkoleniowiec został odsunięty od prowadzenia pierwszej drużyny. Jego miejsce zajął Patryk Czubak, ale klub poinformował, że to tymczasowe rozwiązanie i przerwę reprezentacyjną zespół rozpocznie już z nowym szkoleniowcem.

To 51-letni szkoleniowiec. Jako piłkarz oprócz Chorwacji grał w Niemczech i Izraelu. Jako pierwszy trener zadebiutował w 2014 roku w NK Rudes. Był też tymczasowym trenerem Dinama Zagrzeb, a w Azerbejdżanie prowadził krótko Sabah. Wrócił do Chorwacji i najpierw objął HNK Gorica, z którym utrzymał się w ekstraklasie. Kolejnym przystankiem w karierze była HNK Rijeka.

I właśnie z tym klubem odniósł największy sukces w karierze. W poprzednim sezonie z bardzo młodym zespołem sięgnął po wicemistrzostwo kraju. Walkę o tytuł z Dinamem przegrał dopiero w końcówce sezonu, kiedy drużyna przegrała cztery spotkania z rzędu. Został zwolniony w sierpniu ubiegłego roku. Było to spore zaskoczenie, bo drużyna była bez porażki i grała w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. - To top trener w Chorwacji - odpowiedział na pytanie o Sopicia Dario Kristo, były zawodnik Widzewa. - Niezły trener. Rijeka dobrze grała kiedy był jej trenerem - to opinia kolejnego ekswidzewiaka Żeljko Mrvaljevicia