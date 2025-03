Aleksander Zniszczoł o warunkach w Vikersund "Morderczo było widząc, co się dzieje"

Dziś pogoda nad Vikersundbakken również uniemożliwiła spokojne przeprowadzenie konkursu, przez co zawodniczki musiały obejść się smakiem. Skutkowało to automatycznym triumfem w całym cyklu wspomnianej wcześnie Słowenki. Kibice z zapartym tchem oczekiwali na informację, czy silne podmuchy wiatru w końcu zelżą, umożliwiając tym samym przeprowadzenie niedzielnych zmagań panów. Pierwsze prognozy nie były zbyt obiecujące, bowiem już po kilkudziesięciu minutach, w których swoją próbę zdążyło oddać tylko 12 skoczków, organizatorzy poinformowali o odwołaniu serii kwalifikacyjnej do niedzielnego konkursu. Wznowienie zawodów zaplanowano na 16:35, kiedy to w ramach pierwszej serii swoje skoki miała oddać cała stawka.