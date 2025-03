Projekt Warszawa dogonił Zawiercie. Pasjonująca walka o drugie miejsce

Sobotnie spotkania 29. kolejki polskiej Plus Ligi przyniosły mnóstwo emocji, a także bardzo ważnych rozstrzygnięć. Najpierw bowiem Jastrzębski Węgiel pokonał zespół Bogdanki LUK Lublin 3:1 i dzięki temu siatkarze z Jastrzębia zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli rundy zasadniczej.

Kilkadziesiąt minut później na parkiet w Kędzierzynie-Koźlu wybiegli siatkarze Grupy Azoty ZAKSA oraz Asseco Resovii Rzeszów. Tam emocje były zdecydowanie większe. Asseco przegrywało już 0:2, a mimo tego było zdolne do odwrócenia losów meczu i zwycięstwa 3:2. Reklama

Projekt Warszawa wygrywa w Bełchatowie. Norwid się cieszy

Na niedzielę zaplanowano tylko jedno spotkanie, które jeszcze kilka tygodni temu mogło mieć zdecydowanie większą wagę. Do Bełchatowa przyjechał Projekt Warszawa. Goście tak naprawdę mogli to spotkanie potraktować prawie towarzysko, bo ich sytuacja w tabeli jest dość klarowna. Projekt zajmuje bowiem trzecie miejsce z dorobkiem 66 punktów i do drugiego Zawiercia traci trzy punkty. Z kolei PGE GiEK Skra Bełchatów uzbierała 48 punktów i musi bronić się przed atakiem Norwida Częstochowa, który przed tą kolejką tracił pięć punktów.

Szanse na zmiany w tabeli były więc dość iluzoryczne, ale trudno było taką możliwość wykluczyć. Pierwszy set tego spotkania miał dwie kluczowy fazy. Goście z Warszawy błyskawicznie zyskali przewagę. Już od stanu 4:4 doprowadzili do wyniku 5:10, ale gospodarze wrócili do gry przy stanie 13:13. Od tego momentu Projekt znów podkręcił tempo i zbudował pięciopunktową przewagę. To pozwoliło Projektowi na wygraną w tym secie 25:21. Reklama

Druga partia miała zgoła odmienny przebieg, bo choć Projekt szybko wyszedł na trzypunktowe prowadzenie, to gospodarze równie szybko przewagę gości zniwelowali i sami zbudowali sobie aż cztery oczka zaliczki. Przewagę stracili, ale ostatecznie to oni wygrali 25:21 i doprowadzili do remisu. Trzecia partia była zdecydowanie bardziej wyrównana, ale znów na koniec górą byli siatkarze Projektu, którzy wygrali 25:23 i byli o krok od końcowego zwycięstwa.