Gortat zobaczył i nie dowierzał. Potem takie słowa. "Po raz pierwszy w życiu"

Marcin Gortat obejrzał nagranie ze spotkania i nie wytrzymał

Rozmowa prezydenta z Ukrainy z głową państwa USA została uznana za farsę. Na działania Trumpa uwagę zwrócili politycy z całego świata, ale również gwiazdy. Jedną z nich był Marcin Gortat, który nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Na Instagramie skomentował sytuację, używając mocnych słów.

Associated Press / © 2024 Associated Press

Spięcie w Białym Domu. Tak wyglądała sprzeczka Zełenskiego z Trumpem i Vancem / Associated Press / © 2024 Associated Press

"Nie mogę uwierzyć w to, co się stało! Nie mogę opisać swojego gniewu i rozczarowania! Po raz pierwszy w życiu zablokuję możliwość komentowania pod postem, bo nie mogę znieść tych dwóch ludzi w Ameryce! Nie chcę w przyszłości żałować tego, co chcę w tym momencie powiedzieć! Do wszystkich dzielnych ukraińskich żołnierzy, jesteśmy z WAMI! Europa jest z WAMI!" - pisał rozemocjonowany koszykarz.