O tym, jak surowe są przepisy, przekonała się teraz mistrzyni olimpijska z Tokio, Wiktoria Listunowa. Jak donosi sport.ru 19-letniej zawodniczce odmówiono startu w zawodach . Międzynarodowa Federacja Gimnastyki miała nie przyznać Rosjance neutralnego statusu z powodu... publikacji wpisu w mediach społecznościowych z okazji Dnia Zwycięstwa , który obchodzony jest w Rosji 9 maja. Co ciekawe, nie chodzi o same grafiki a o fakt, że pojawiła się na nich znana wstęga św. Jerzego. To właśnie ona przyczyniła się do dyskwalifikacji 19-latki z zawodów.

Wiktoria Listunowa bez neutralnego statusu. Rosjanie grzmią, uderzają w Thomasa Bacha

Oburzenia nie krył również Dmitrij Wasiliew, dwukrotny mistrz olimpijski w biathlonie. Postanowił on zaatakować przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Thomasa Bacha. "To kompletna bzdura - pozbawienie sportowca możliwości występu tylko za kartkę z gratulacjami z powodu 9 maja? Jest to spuścizna rusofoba Tomasza Bacha. On zrodził nienawiść do wszystkiego, co rosyjskie, do rosyjskich sportowców. Niestety, nasz kraj nadal zbiera owoce szaleństwa Bacha. Bardzo mi przykro z powodu Listunowej i ogólnie wszystkich naszych sportowców, którzy ucierpieli z powodu nielegalnych sankcji" - oznajmił w wywiadzie dla VseProSport.