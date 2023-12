Afera na skoczni. Niebywałe sceny. Kubacki był przerażony, już chciał krzyczeć

Dawid Kubacki przeżył podczas niedzielnych kwalifikacji do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa chwilę grozy. Gdy usiadł na belce przed swoim skokiem, ta... zaczęła się pod nim trząść, podobnie zresztą jak cały rozbieg. To efekt awarii windy, do której doszło na skoczni. Norwescy zawodnicy mieli wręcz wrażenie, że ziemia się trzęsie, a wieża zaraz się zburzy. Swoimi doznaniami Dawid Kubacki podzielił się w rozmowie z portalem Skijumping.pl. Jak przyznał, już chciał krzyczeć, by opóźniono jego skok.