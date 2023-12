Polacy o krok od zupełnej katastrofy w Ga-Pa. Dwóch odpadło, Piotr Żyła awansował cudem

Tylko dyskwalifikacja Domena Prevca sprawiła, że Polacy uniknęli skrajnie negatywnego scenariusza i odpadnięcia aż trzech zawodników już w eliminacjach noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Kara dla Słoweńca sprawiła, że do zawodów cudem prześlizgnął się Piotr Żyła i dołączył do Kamila Stocha, Aleksandra Zniszczoła i Dawida Kubackiego. Maciej Kot i Paweł Wąsek nie zdołali wejść nawet do czołowej pięćdziesiątki i przegrali m.in. z Ukraińcem i Kazachem. Kryzysu w polskich skokach nie ma końca - co gorsza, jest on coraz poważniejszy.