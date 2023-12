Jutro będą oddawać próbne skoki, a następnie pojadą do Innsbrucku i Bischofshofen. Utrzymamy ten skład. Jak powiedziałem, mamy w planach pewną zakulisową pracę. Jestem pewien że to pomoże całemu zespołowi. Wszyscy pracują dobrze, choć nie widać tego po wynikach

Skoki narciarskie. Thomas Thurnbichler ogłasza. Polacy przygotowali "niespodziankę"

No właśnie - "zakulisowa praca". To najważniejszy wątek wypowiedzi trenera Thomasa Thurnbichlera. Jak bowiem przyznał austriacki szkoleniowiec, w przypadku Aleksandra Zniszczoła zastosowano pewne nowe rozwiązanie , które przyniosło natychmiastowy efekt w postaci wyższej prędkości na rozbiegu, a tym samym także dalszego skoku. Co więcej, zapewnił przy tym, że tego samego należy spodziewać się w poniedziałkowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ga-Pa po naszych pozostałych zawodnikach.

- To był bardzo dobry dzień. Popatrzmy na Aleksandra Zniszczoła. Będziemy mieć na jutro niespodziankę. Spójrzmy na prędkości na progu naszych zawodników. Paweł Wąsek i Piotr Żyła mają je znacznie gorsze niż czołówka. W przypadku Olka wiemy teraz, co powinniśmy zrobić. I będziemy mieć lepsze wejście w nowy rok. Testowaliśmy coś. Z powodu braku czasu nie było możliwości, by zastosować to w przypadku wszystkich zawodników. Zrobiliśmy to w przypadku Olka i widzimy efekt - przyznał trener Thomas Thurnbichler. I dodał: