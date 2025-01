W dnia na dzień media w całym kraju coraz mocniej rozpisują się na temat rzekomo napiętych relacji pomiędzy trenerem Thomasem Thurnbichlerem a polskimi skoczkami. Kilku zawodników jasno daje bowiem do zrozumienia, że nie jest zadowolonych z przebiegu współpracy z Austriakiem. Głos w tej sprawie postanowił zabrać prezes Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego, Andrzej Wąsowicz. Poradził on Adamowi Małyszowi, co dokładnie powinien zrobić, aby uniknąć jeszcze większego kryzysu.