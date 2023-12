Afera na Turnieju Czterech Skoczni. Niemcy nie kryją złości. Przyznali się do winy

Niewiele brakło jednak, by Turniej Czterech Skoczni na dobrą sprawę zakończył się dla 28-letniego zawodnika jeszcze przed pierwszymi zawodami. Po kwalifikacjach w Oberstdorfie odkryto bowiem, że w kombinezonie Andreasa Wellingera pojawiła się dziura, co jest niezgodne z przepisami. Dlatego też Niemiec nie tyle mógł, co wręcz powinien zostać zdyskwalifikowany, co przyznał sam kontroler sprzętu - Christian Kathol . Podopiecznego trenera Stefana Horngachera uratował tylko brak protestu, który mogło złożyć pozostałe ekipy.