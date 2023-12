Awaria na skoczni. Skoczkowie w szoku, byli przerażeni. "Trzęsienie ziemi"

Podczas niedzielnych kwalifikacji do noworocznego konkursu Turnieju Czterech Skoczni na obiekcie w Garmisch-Partenkirchen doszło do awarii. Pod koniec rywalizacji zepsuła się winda, która - jak wynika z relacji samych zawodników - z hukiem opadła na sam dół. Skoczkowie byli przerażeni - niektórzy mieli wrażenie, że doszło do trzęsienia ziemi, inni, że wieża zaraz się zawali. Organizatorzy potwierdzili, że usterka rzeczywiście miała miejsce, lecz ma zostać naprawiona przed poniedziałkowym konkursem Pucharu Świata.