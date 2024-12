Niemcy znów to zrobili. Zaskakująca decyzja ws. Polaków. "Nie chcę wiedzieć"

Po zawodach w Oberstdorfie rywalizacja w Pucharze Świata w skokach narciarskich przeniosła się do Garmisch-Partenkirchen. To tam - na Grosse Olympiaschanze - przeprowadzony zostanie tradycyjnie noworoczny konkurs Turnieju Czterech Skoczni. Zawodnicy pojawili się jednak na skoczni już we wtorek, biorąc udział w treningu poprzedzającym kwalifikacje. Niemieccy organizatorzy podczas zmagań postanowili zabawić zebranych pod skocznią kibiców. Przy okazji prób Polaków postawili na "powtórkę z rozrywki", lecz ich wybór do dziś trudno zrozumieć.