2002 rok - to data, która na dobre wbiła się do głów niemieckich fanów skoków narciarskich. Wtedy bowiem nasi zachodni sąsiedzi mieli okazję świętować ostatni jak dotąd triumf swojego reprezentanta w Turnieju Czterech Skoczni. Był nim rzecz jasna legendarny Sven Hannawald, który nie tylko sięgnął po Złotego Orła, ale przy tym wygrał każdy z czterech konkursów.

Nadzieję Niemców na ponowne chwile chwały rozpaliły na początku tego sezonu Pius Paschke, imponując swoją niebywałą formą. 34-latek wygrał aż pięć z premierowych dziesięciu konkursów indywidualnych - triumfował w Lillehammer, Ruce, Wiśle oraz dwukrotnie w Titisee-Neustadt. W Engelbergu jednak jego forma się załamała i w pierwszych dwóch konkursach Turnieju Czterech Skoczni niemiecki skoczek już tak nie zachwycał genialnymi występami.

Do Innsbrucku przyjechał jako szósty zawodnik klasyfikacji generalnej całego cyklu, tracąc do lidera - Daniela Tschofeniga 25,3 punktu. A swoimi piątkowymi skokami nie wysłał sygnału, jakoby miał szybko zniwelować te straty. W kwalifikacjach - które wygrał Jan Hoerl - skoczył 124,5 m , co dało mu ósme miejsce. Był więc blisko czołówki, lecz żeby gonić najgroźniejszych rywali, potrzebuje znacznie lepszych wyników.

Turniej Czterech Skoczni. Stefan Horngacher zabrał głos. Wprost o postawie Niemców

Sam Pius Paschke nie był jednak rozczarowany tym, co zaprezentował na skoczni Bergisel. Co więcej - zaznaczył, że jego skok z kwalifikacji to fundament, na którym może budować swoją pewność siebie przed sobotnim konkursem i który może stanowić punkt odniesienia dla kolejnych prób.

Jest porządku, jestem całkiem zadowolony z dzisiejszego dnia. Można na tym bazować ~ powiedział Pius Pashcke w rozmowie z ARD

Zaznaczył przy tym, że tym razem czuje się w Innsbrucku znacznie lepiej niż w poprzednich latach, co może stanowić pewną przesłankę do optymizmu wśród Niemców.

Od samego początku Turnieju Czterech Skoczni wydaje się jednak, że walka o Złotego Orła rozegra się pomiędzy Austriakami, którzy są w ostatnim czasie nie do zatrzymania. Ale mimo to trener Niemców - a przy tym były szkoleniowiec reprezentacji Polski - Stefan Horngacher jest przekonany, że może dojść jeszcze do spektakularnego zwrotu akcji, dzięki czemu to Pius Paschke przerwie fatalną passę naszych sąsiadów.

- Nie poddajemy się i jutro naprawdę dodamy gazu. Pius wcale nie jest tak daleko - ogłosił 55-letni Austriak. Zobaczymy, czy jego słowa spełnią się podczas konkursowej rywalizacji na kapryśnej skoczni Bergisel w Innsbrucku.

