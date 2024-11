Zaskakujące i szczere wyznanie Ryoyu Kobayashiego. On naprawdę to czuł

Ryoyu Kobayashi o rekordowym skoku: bałem się

Teraz, przy okazji Letniego Grand Prix w Klingenthal , Kobayashi został zapytany o wydarzenia z kwietnia przez niemieckich dziennikarzy. Nie ma on w zwyczaju prowadzenie zbyt długich rozmów z zagranicznymi dziennikarzami, dlatego zapytany o to, co czuł wówczas na Islandii, powiedział zaskakująco, ale szczerze: - Bałem się .

Skoczkowie zazdrośni. Będą większe skocznie do lotów?

- Teraz może ruszyć pogoń za odległościami, za czymś, co jest ekstremalne. Zamykanie się tylko w pewnej przestrzeni, czyli w granicy skoków do 250 metrów wcale nie jest dobre. Do skoków ponad 300 metrów nie potrzeba wyższego rozbiegu, czy wyższego lotu. Potrzebny jest po prostu większy zeskok. Zawodnicy, którzy skaczą dzisiaj 210-240 m, jeśli mieliby więcej tego zeskoku, to polecieliby dalej. I to bez zwiększania prędkości i podnoszenia pułapu lotu. Spokojnie można skakać dalej - powiedział wówczas sternik związku.