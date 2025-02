Zawrzało po komunikacie PZN. Nazwisko Stocha jest wszędzie. "To symbol"

Opiekun kadry postanowił dokooptować do nich Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego oraz Piotra Żyłę. Oznacza to, iż na globalnym czempionacie zabraknie Kamila Stocha. "Poinformowałem Kamila o decyzji i powiedziałem mu, aby kontynuował treningi, ponieważ po mistrzostwach świata nadal istnieje szansa na zakwalifikowanie się do drużyny na ostatnią część sezonu. Piotr Żyła jest obrońcą tytułu na małej skoczni, dlatego znalazł się w kadrze na mistrzostwa" - oznajmił Thomas Thurnbichler w komunikacie dostępnym na profilu PZN w serwisie X.