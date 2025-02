Kamil Stoch nie wystąpi w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. To pierwsza taka sytuacja od 2003 roku, kiedy tego wielkiego skocza zabraknie w reprezentacji Polski. Wówczas przed nim była cała kariera. Teraz to była prawdopodobnie ostatnia szansa na występ w MŚ. Projekt, jakiego się podjął, ma bowiem trwać do przyszłorocznych zimowych igrzysk olimpijskich. Pytanie tylko, czy 37-latek nie zweryfikuje swoich planów.