Zmierzch bogów. Koniec ery w polskich skokach narciarskich

To koniec pewnej ery w polskich skokach narciarskich. Thomas Thurnbichler, trener naszej kadry, zdecydował, że Kamil Stoch nie pojedzie na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Ostatni raz zabrakło go w tej imprezie tej rangi w 2003 roku. Miał wówczas 15 lat. Wszystko, co działo się później, jest wielką historią nie tylko polskich, ale też światowych skoków.