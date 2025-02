Polacy polecieli do dalekiego Sapporo w składzie Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Maciej Kot oraz Kacper Juroszek. Z kolei Thomasa Thurnbichlera, który pozostał z Aleksandrem Zniszczołem, Dawidem Kubackim i Jakubem Wolnym, by trenować w kraju, zastąpił trener kadry B Wojciech Topór. Biało-Czerwoni spisali się w Japonii przyzwoicie. Gorszy weekend zaliczył Paweł Wąsek (19. i 17. miejsce), za to w niedzielę wreszcie dobrze zaprezentował się Kamil Stoch, który był 16. i okazał się najlepszym z naszych skoczków tego dnia. Nieźle prezentował się Maciej Kot (25. i 24. pozycja, pierwsze punkty w tym sezonie - red.), natomiast ani razu nie zapunktował Kacper Juroszek.

Reklama