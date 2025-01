Thomas Thurnbichler ogłosił cztery nazwiska na Puchar Świata w Zakopanem. Jeden z wielkich mistrzów będzie poza składem

W sobotę (11 stycznia) po raz pierwszy w karierze mistrzem Polski w skokach narciarskich został na Wielkiej Krokwi Paweł Wąsek . On zdeklasował kolegów z kadry.

Czterech polskich skoczków już pewnych udziału w Pucharze Świata w Zakopanem

Po zawodach Thomas Thurnbichler , trener kadry skoczków, ogłosił nazwiska czterech pewniaków na zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Są to: Wąsek, Wolny, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki .

Ten ostatni w mistrzostwach Polski był dopiero siódmy, przegrywając z Kazachem Ilją Mizernychem , ale jednak jego skoki mogły się podobać, a do szczęścia zabrakło mu tylko dobrych warunków.

- Paweł zasłużył na zwycięstwo w mistrzostwach Polski. Jest w tym momencie w naprawdę dobrej formie. Jest bardzo pewny tego, co robi. Tym bardziej że zawody o mistrzostwo Polski były na limicie. Wiał naprawdę zmienny wiatr, co utrudniało rywalizację i przez to nie wszyscy osiągnęli dobre wyniki - mówił Austriak.