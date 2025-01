Życiowy sukces Pawła Wąska i... niezadowolenie. "Pojawiły się błędy"

Paweł Wąsek przeżywa swoje zdecydowanie najlepsze miesiące w karierze. Zaczęło się od tego, że wygrał rywalizację w klasyfikacji Letniego Grand Prix. Jak się okazało, to był dopiero początek tego, co na ten sezon przygotował najmłodszy ze skoczków z kadry A.

Wąsek niezadowolony po wygranej ze Stochem. Ambicja nowego mistrza

Po powrocie do kraju przed Wąskiem stanęło kolejne sporego rzędu wyzwanie, a więc udowodnienie, że w roli faworyta też potrafi sobie poradzić. Właśnie w takiej bowiem nasz najmłodszy ze skoczków podchodził do mistrzostw Polski, w których to do skakania wrócił Kamil Stoch. Wąsek wygrał z wielką przewagą, a jego idol był drugi.