Skoczkowie muszą się podporządkować. Tego żąda Małysz. "Trenerzy muszą mieć jaja"

Biało-Czerwoni liczyli na to, że na Wielką Krokiew wejdą najpóźniej przed zawodami Pucharu Świata w Engelbergu, ale niestety nie było to im dane.

Dwóch naszych skoczków może spać spokojnie. Reszta musi walczyć o start w Zakopanem

Mistrzostwa kraju będą dla polskich skoczków kwalifikacją do wielkiego święta na Wielkiej Krokwi . Wydaje się, że pewni miejsca w kadrze na Zakopane są Paweł Wąsek , ósmy zawodnik Turnieju Czterech Skoczni , i Aleksander Zniszczoł . Ten ostatni wprawdzie w niemiecko-austriackiej imprezie nie błyszczał w zawodach, ale za to w treningach potrafił wskakiwać na podium.

Kamil Stoch wielką niewiadomą

- Kamil potrzebuje złapać stabilizacji. Takiej, jaką miał latem. Widziałem te jego skoki latem na wideo i to, że prezentował się bardzo dobrze, to nie były żadne kłamstwa . On naprawdę skakał na bardzo wysokim poziomie - dodał.

Stanowcze słowa Adama Małysza. "Trenerzy muszą mieć jaja"

Zapowiada się ciekawa walka o miejsce w kadrze na Puchar Świata w Zakopanem. W czasie rozmów z trenerami w Bischofshofen powiedziałem im, że "muszą mieć jaja" i powinni postawić na swoim. Nasi skoczkowie mają teraz przede wszystkim problemy z techniką. Jeśli zatem któryś ze skoczków się z tym nie zgadza i uważa, że jest inaczej, to nie powinien dalej startować, tylko raczej powinien skupić się na treningu. Wymagam od trenerów, by byli stanowczy w tym względzie

Sobotni konkurs (11 stycznia) o mistrzostwo Polski został zaplanowany na godz. 17.30. Kwadrans wcześniej do rywalizacji przystąpią panie. Problemem może być jednak aura, bo prognozy pogody przewidują intensywne opady śniegu w Zakopanem, a także wiatr, który ma wiać z prędkością 5-6 m/s, a w porywach nawet do 15 m/s. Ma to być niestety wiatr boczny i to może być dużym utrudnieniem w przeprowadzeniu rywalizacji.