Kuriozalna wpadka na mistrzostwach w Zakopanem. "Ofiarą" padł polski skoczek

Zabawna wpadka w Zakopanem. Jakub Wolny "z sukcesem" w nietypowej konkurencji

Obrazki z ceremonii medalowej pokazywały, że na dyplomie, który otrzymał skoczek "jak wół" jest napisane, iż zajął on trzecie miejsce w kombinacji norweskiej. O medal 29-latek nie ma się na szczęście raczej co martwić. Nic nie wskazuja na to, żeby organizatorzy mieli z tego tytułu odebrać mu odznaczenia. Potraktować to należy jedynie w kategorii humorystycznej wpadki.