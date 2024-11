Nie urodził się jako Sven Hannawald. Wielki rywal Adama Małysza opowiedział o tym, jak był blisko śmierci

Sven Hannawald w czasie swojej kariery przechodził wiele kryzysów. Jednym z najpoważniejszych był ten w sezonie 2000/2001. To wtedy rozbłysnęła gwiazda Adama Małysza , co tylko podcięło Niemcowi skrzydła.

Osiągnął cel. Pobił Adama Małysza

"Wieczorem po skokach w Oberstdorfie Reinhard Hess otworzył butelkę wina, a ja stwierdziłem: »Już nie chcę, skakanie nie sprawia mi frajdy«. Trener zanotował później we wspomnieniach: »Nigdy wcześnie nie spotkałem się z taką sytuacją, że skoczek nie ma już zamiłowania do swojej dyscypliny, że nie jest gotów wykonać nawet jednego, jedynego skoku«. Zgadza się. Już nie chciałem. W tamtej chwili byłem wyjałowiony, wycieńczony. Pusty. Bez energii. Opróżniliśmy butelkę czerwonego wina" - wspominał Hannawald w swojej biografii "Triumf. Upadek. Powrót do życia".