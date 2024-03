Krew i ból. Tak rodziła się potęga Adama Małysza. "To był szok"

To były zresztą takie czasy, że nie wszystkie zawody były też relacjonowane w Eurosporcie. Pamiętam, jak relacje z Iron Mountain oglądałem w przekazie satelitarnym relacjonowanym dla jednej ze stacji telewizyjnych. Obraz był mocno "zaśnieżony", ale to nie przeszkadzało z wypiekami śledzić tego, co wyczyniał Małysz w USA. To było pierwsze polskie podium w PŚ w skokach od bardzo dawna. Od razu złapałem wówczas za telefon i zadzwoniłem do Telegazety, by podzielić się z kibicami sukcesem Małysza. Warto wspomnieć, że Telegazeta była wówczas pierwszym źródłem informacji dla wszystkich fanów.



