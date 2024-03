Przez niezrozumiałe decyzje obraził się na skoki, a wygrywał z Małyszem

Jako nastolatek miałem naprawdę niezłe wyniki i fajnie to wyglądało. To były jednak zupełnie inne czasy. Teraz w skokach jest większy prestiż, przez co zawodnikom jest nieco łatwiej, bo mają sponsorów i nie muszą się martwić o środki, jak my wówczas. Skoki strasznie się rozwinęły w ostatnich 30 latach

~ powiedział Gwóźdź w rozmowie z Interia Sport.