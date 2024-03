W niedzielę na skoczni do lotów w Vikersund odbędą się dwa konkursy, ponieważ w sobotę z powodu zbyt silnego wiatru nie dało się przeprowadzić zawodów. Jeden konkurs jest już za nami, a zwyciężył w nim Stefan Kraft, zapewniając sobie Kryształową Kulę za Puchar Świata. Drugi był Daniel Huber, a trzeci Domen Prevc. Najlepszym z Polaków okazał się 10. Aleksander Zniszczoł . Niestety sędziowie znów nie popisali się przy ocenie skoczków i choć wyniki nie zostały wypaczone, to pozostaje wyraźny niesmak związany z ich pracą.

Sędziowie bardzo łaskawi dla Stefana Krafta. Sędzia z Czech totalnie "odleciał"

Stefan Kraft podczas swojej próby uzyskał aż 244,5 metra. Przy tej odległości bardzo ciężko jest wylądować telemarkiem, co Austriakowi się nie udało. Zdobywca Kryształowej Kuli lądował na dwie nogi, co wyraźnie widać na ujęciu uchwyconym przez Łukasza Jachimiaka ze Sport.pl, który zwraca uwagę na zbyt wysokie oceny od sędziów.

Noty, jakie uzyskał Kraft to 18, 17,5, 18,5 17,5 oraz... 19. Ostatnią z nich wystawił sędzia z Czech, natomiast 18,5 była autorstwa arbitra z Japonii. To zdecydowanie zbyt wysokie oceny, jak na takie lądowanie. Zgodnie z regulaminem sędziowie mogą odjąć za brak telemarku w fazie lądowania maksymalnie dwa punkty (w skokach notą wyjściową zawsze jest 20). Niestety, mamy tutaj do czynienia z kolejnym dowodem na to, że oceniający skoki w dużej mierze kierują się nazwiskiem skoczka.