Loty są tym, co kibice skoków narciarskich lubią zdecydowanie najbardziej. Nawet w polskiej kadrze są tacy zawodnicy, którzy na tych największych obiektach na świecie czują się zdecydowanie lepiej niż na dużych, czy też normalnych skoczniach. Takim zawodnikiem niewątpliwie jest Aleksander Zniszczoł , a przez lata do grona lotników przez ekspertów zaliczany był także Piotr Żyła , który niezależnie od formy potrafił pokazać się ze znakomitej strony na kolejnych "mamutach".

Zniszczoł w 2024 roku spisuje się jednak bardzo dobrze niezależnie od tego, na którym obiekcie ma skakać. Z tej wyliczanki trzeba wyłączyć nieprzewidywalną skocznię w Oslo, na której nie udał mu się pierwszy konkurs. Poza tym jednak spisuje się znakomicie. Wystarczy spojrzeć choćby na klasyfikację Raw Air, w którym to Polak mimo wpadki w Oslo jest naszym najlepszym zawodnikiem. Zniszczoł plasował się bowiem na 19. miejscu i mógł myśleć o awansie do czołowej dziesiątki.

Zniszczoł furory nie zrobił. Szalony lot Hubera

Takie nadzieje z pewnością pozostawił po swoich występach w piątek. Wówczas wygrał pierwszy trening, w drugim zajął trzecie miejsce, a kwalifikacje zakończył na piątej lokacie. Po zawodach otwarcie pochwalił naszego skoczka trener Thomas Thurnbichler, doceniając doskonałe możliwości Zniszczoła w locie. O występach pozostałej czwórki w piątek lepiej nie mówić zbyt wiele , bo były one bardzo dalekie od ideału. W sobotę skakania nie było z powodu zbyt mocno wiejącego wiatru, ale jedną serię zmagań przeniesiono na niedzielę.

Po polskiej stronie zmagania rozpoczął Kamil Stoch i zrobił to w lepszym stylu niż w piątek, ale do wybuchu radości brakowało wiele. Stoch osiągnął 208 metrów, oczywiście w dobrym stylu, ale przy takiej odległości na noty w wysokości 19 punktów nie miał co liczyć. Nasz mistrz uplasował się w czołowej trzydziestce, ale o pozycji w czołówce mógł zapomnieć. Zdecydowanie gorzej spisał się Dawid Kubacki, który osiągnął ledwie 170,5 metra i o punktach musiał zapomnieć.