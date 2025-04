Miałem taki moment z pytaniami, czy nadal powinienem reprezentować ten sport. Czy zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby wcześniej zabezpieczyć przed tym skandalem skoki narciarskie. Jestem najbardziej krytyczną osobą wobec siebie. Oceniam się nawet bardziej srogo niż jestem oceniany na zewnątrz. Niemniej, uznałem, że jeśli chcę pomóc dyscyplinie, nie mogę uciec. Chcę jej pomóc i jestem przekonany, że będę z moimi ludźmi zdolny, aby to uczynić. My z tej porażki wyciągniemy wnioski i zbudujemy lepszą przyszłość. Gdyby jednak władze FIS uznały, że należy mi odebrać to stanowisko, dostosowałbym się do tego. Widocznie oni też dostrzegli też to, co dobre, a nie tylko to, co złe

~ Sandro Pertile dla tvpsport.pl