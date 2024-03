Kosmiczny skok Wąska, rekord skoczni w Zakopanem. Polak wygrał zawody!

W Polsce za oknem widać już właściwie wiosnę. Temperatura w centrum kraju dochodzi nawet momentami do 15 stopni Celsjusza, a w Zakopanem w tym czasie odbywa się Puchar Kontynentalny, gdzie nasza kadra B liczy aż 13. zawodników, którzy nie łapią się do rywalizacji w Pucharze Świata . Na czele tej grupy stoi oczywiście Paweł Wąsek , który w tym sezonie regularnie rywalizował w Pucharze Świata w pierwszej jego części. Dodatkowo do Zakopanego przyjechał, choćby Simon Amann.

Paweł Wąsek wygrał w Zakopanem. Kilku Polaków w top "30"

Miejsca na poprawę było więc dużo. Szansa na lepsze wyniki nadeszła błyskawicznie. Już niedzielne przedpołudnie skoczkowie znów stanęli do rywalizacji. Zapowiadało się jednak na to, że te zawody nie będą należeć do najbardziej sprawiedliwych. Rozpiętość rekompensat oraz ewentualnych odjętych punktów w pierwszej serii wahała się od 13,4 dodanych punktów aż do odjętych 8,9 punktów. Różnica była więc nawet bardziej niż zauważalna. Trudno było mówić o sprawiedliwych warunkach.