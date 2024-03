Nowy rekord świata w Vikersund. Silje Opseth pierwszą kobietą, która przekroczyła na nartach 230 metrów

W pierwszej serii Silje Opseth uzyskała 203 metry, co dawało jej drugie miejsce. Na półmetku prowadziła jej rodaczka - Eirin Maria Kvandal. W drugim skoku Opseth pokazała, że pierwsza próba była tylko przetarciem po upadku z serii próbnej. Tym razem Norweżka podeszła dużo odważniej do swojego skoku i uzyskała aż 230,5 metra, ustanawiając nieoficjalny rekord świata w długości skoku kobiet. Wcześniejszy należał do Emy Klinec i wynosił 226 metrów. Lądowanie co prawda było dalekie od ideału, ale liczy się przede wszystkim fakt, że 24-latka ustała.

Nika Prevc z Kryształową Kulą z Puchar Świata w skokach narciarskich

Do końca sezonu pozostał jeszcze jeden konkurs Pucharu Świata kobiet. W zastępstwie za Zao zawody obędą się w Planicy na skoczni normalnej (HS 102). Jako zdobywczyni Kryształowej Kuli do własnego kraju pojedzie Nika Prevc, siostra braci Prevców. Słowenka, która odniosła siedem zwycięstw, ma 189 punktów przewagi nad drugą Evą Pinkeling, co jest już stratą nie do odrobienia. Austriaczka ma za to pewne drugie miejsce. Z kolei rywalizacja toczy się o trzecią lokatę, którą na ten moment zajmuje Yuki Ito. Szansę na wyprzedzenie Japonki mają Alexandria Loutitt (-36 punktów) oraz Jacqueline Seifriedsberger (- 91 punktów).