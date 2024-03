Peter Prevc po kilku słabszych sezonach wrócił do czołówki Pucharu Świata. Utytułowany reprezentant Słowenii regularnie punktował w zawodach. Mało tego w końcówce sezonu prezentował znakomitą formę i pięć razy meldował się na podium, w tym raz wygrał przed własną publicznością w Planicy. W mistrzowski sposób pożegnał się z kibicami, bowiem w lutym niespodziewanie ogłosił, że kończy karierę. Decyzja sportowca odbiła się głośnym echem w środowisku skoków narciarskich.

To jest mój ostatni profesjonalny sezon, decyzja zajęła mi sporo czasu, dojrzewała prawie dwa lata. Nawet po igrzyskach olimpijskich myślałem o tym, ile moje ciało jest jeszcze w stanie znieść. Serce mówiło mi, że nadszedł czas, aby otworzyć się na nową rzecz w życiu

Przejmujące słowa Petera Prevca. Szczerze o trudnych momentach

Utytułowany zawodnik ze zmiennym szczęściem rywalizował w Pucharze Świata w ostatnich latach. Po swoim historycznym sezonie 2015/16, gdzie zdobył wszystkie najważniejsze trofea i wywalczył Kryształową Kulę, zaczął nakładać na siebie zbyt dużą presję . W rozmowie ze stacją " ZDF " sportowiec wrócił do trudnego okresu w swojej karierze i ujawnił trudną prawdę.

Prevc wyjawił również, dlaczego zdecydował się w wieku 31 lat odwiesić narty na kołku. "Jest sto powodów, by kontynuować, ale też sto powodów, by przestać. To właściwy czas, o ile jestem jeszcze wystarczająco młody i mogę zacząć od nowa robić coś innego - i spędzać więcej czasu z rodziną" - zaznaczył gwiazdor skoków narciarskich.