W Planicy poleją się łzy. Wyjątkowa sytuacja na zakończenie sezonu

Będzie hołd dla Petera Prevca. Legenda kończy karierę w Planicy

Najwyraźniej popularny Pero uznał, że jak się żegnać, to z wielką klasą. Ten sezon Pucharu Świata legenda reprezentacji Słowenii zakończy na bardzo wysokim, bo piątym miejscu. To robi ogromne wrażenie, tym bardziej że Prevc od dłuższego czasu zmaga się z problemami z kostką. Spekulowano, że właśnie to jest powodem przedwczesnego zakończenia kariery przez Słoweńca.