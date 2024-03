Peter Prevc ogłosił zakończenie kariery. Teraz ujawnia plany na przyszłość

Peter Prevc od wielu już lat zaliczany jest do grona najlepszych skoczków narciarskich świata. Słoweniec w Pucharze Świata zadebiutował w sezonie 2009/2010 i od tamtej pory odniósł sukcesy, o których wielu jego rywali może jedynie pomarzyć. "Pero" jest czterokrotnym medalistą olimpijskim, na swoim koncie ma także trzy krążki zdobyte na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym oraz pięć medali mistrzostw świata w lotach. W sezonie 2015/2016 był on najlepszym zawodnikiem w stawce, za co w jego ręce trafiła Kryształowa Kula. Tej samej zimy Słoweniec triumfował w 64. edycji Turnieju Czterech Skoczni.

Choć doświadczony Słoweniec nie należy już do grupy najmłodszych skoczków narciarskich w stawce, nadal odnosi on ogromne sukcesy w Pucharze Świata. Wielu kibiców nie kryło więc zaskoczenia, gdy na początku lutego bieżącego roku najstarszy z braci Prevców ogłosił, że trwający obecnie sezon będzie ostatnim dla niego w roli skoczka . "Serce powiedziało mi, by otworzyć nowy rozdział życia" - przekazał wówczas dziennikarzom podczas konferencji prasowej.

Peter Prevc ujawnia. Po zakończeniu kariery skoczka na pewno nie podejmie się tego

Będę trochę tęsknił, dużo dzieje się w mojej głowie. Uważam jednak, że to odpowiedni moment, żeby odejść. Myślę, że łatwiej jest zakończyć karierę teraz, na takim poziomie. Nie myślę teraz o tym, co będę robił, gdy zakończy się sezon. Nie sądzę, że zostanę tak głęboko w świecie skoków, bo jednym z powodów, dla których rezygnuję, jest to ciągłe podróżowanie. Jeśli przykładowo zostałbym trenerem, to dalej musiałbym podróżować

Zanim jednak Peter Prevc oficjalnie przejdzie na sportową emeryturę, czekają go jeszcze występy w Vikersund oraz Planicy, a więc konkursy lotów narciarskich. W Norwegii Słoweniec walczył będzie o końcowe podium w klasyfikacji Raw Air - obecnie zajmuje on bowiem czwarte miejsce, a do trzeciego Jana Hoerla traci zaledwie 11,9 punkty. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata 31-latek jest obecnie na miejscu piątym. W tym przypadku jednak niewiele wskazuje na to, aby miał on jeszcze awansować na wyższą lokatę. Do czwartego w tym zestawieniu Jana Hoerla traci on bowiem 271 punktów.