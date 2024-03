Aleksander Zniszczoł najlepszym z Polaków w popołudniowym konkursie w Vikersund

To bardzo fajnie uczucie. Super, że udało mi się tak daleko polecieć. To było kwestią czasu przekroczenie tego 240. Ten skok był fajny

30-latek dodał, że po poprawie swojego dotychczasowego rekordu emocje wzięły nad nim górę. " Moje nogi po prostu jadąc do góry na kolejny skok się trochę trzepały. Takie odczułem troszkę zmęczenie. (...) Myślę, że to z emocji, że tak daleko się udało polecieć" - stwierdził.

Choć Aleksander Zniszczoł ledwo co pobił swój własny rekord, jeśli chodzi o najdłuższy lot, nadal wierzy, że jest w stanie polecieć jeszcze dalej. Ma nadzieję, że uda mu się to osiągnąć podczas ostatniego weekendu 45. edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbędzie się w Planicy. "Kilka lat temu dało się tam po 248 metrów skakać. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Tutaj (w Vikersund - przy. red.) myślę, że też troszeczkę poszli w dół, bo na przykład w zeszłym roku takich lotów ponad 240 metrów nie było. (...) Skacząc pierwszy raz ponad 240 metrów nawet nie brałem się do telemarku. Wiedziałem, że pójdę na dwie nogi dla bezpieczeństwa. Ale teraz tak szczerze powiedziawszy to bym wylądował" - powiedział.