Małysz rozważa zwolnienie trenera skoczków. Jest już potencjalny następca

Ta zima w wykonaniu polskich skoczków jest daleka od tego, czego można było oczekiwać. Biało-Czerwoni notują najgorszy sezon od lat i dotyczy to zarówno kadry A, jak i B. Jak to zwykle bywa, po zakończeniu zmagań PZN będzie analizował sytuację i rozmawiał z trenerami. O ile posada Thomasa Thurnbichlera wydaję się raczej niezagrożona, o tyle wiele na to wskazuje, że federacja zakończy współpracę z Davidem Jiroutkiem, o czym donosi Sport.pl. Źródło wskazuje także możliwego następcę czeskiego trenera.